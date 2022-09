Paco Villa, famoso narrador de TUDN y aficionado de Cruz Azul, causó polémica por su narración en el gol de Federico Viñas , en el empate (3-3) del Club América ante Club Santos Laguna.

Paco Villa narró para TUDN Estados Unidos; sin embargo, su grito de gol llegó a todos lados y no causó nada de gracia en los aficionados de Cruz Azul , quienes cuestionaron si realmente le va a La Máquina o a las Águilas.

“Solo te faltó bajar como Azcárraga sin camisa a festejar con los del ame”, “Lo gritaste con más emoción que el título del Cruz Azul. Di que eres del Ame y no pasa nada”, “Villa el más amarillo que cualquier otro narrador. Ya sal del closet como Vaca, no pasa nada”, fueron algunos mensajes que escribieron en el tuit de Paco Villa.

Con todo y chivander en el bar....



Esto es america.....



Este es federico viñas...#SOMOSAMERICA pic.twitter.com/6v7O8iDqb5 — ΔΜ€ŘIĆΔŇIŞŦΔĐIØŁØGIΔ (@AGUILAMAYOR_14) September 15, 2022

Paco Villa respondió a las críticas de los aficionados de Cruz Azul

Después de recibir constantes críticas en su Twitter, Paco Villa lanzó otro mensaje en tono de burla y posteriormente respondió a un usuario que cuestionó su afición por el Cruz Azul.

“Me llegaron muchos mensajes agresivos porque narré el empate del América. Leo sitios que hicieron notas sobre las críticas hacia mi trabajo. Y yo con un tequilita encima, y sirviéndome el segundo. Disfruten el proceso. Sufran menos”, escribió el famoso narrador.

“Pero ¿Es cierto que eres americanista de clóset, o te difaman?”, le preguntó un seguidor de La Máquina en dicha publicación y Paco Villa le respondió explicando su manera de narrar la tercera anotación de las Águilas en el Estadio Azteca.

“Lloré al llegar a casa tras la novena. Mi esposa me recibió con la playera del Cruz Azul y no me aguanté. En mi estudio tengo un tesoro, solo uno, y es este que pongo abajo. En el micrófono narro emociones, que a veces son a favor y a veces son en contra”, escribió Paco Villa en su defensa.

Paco Villa explica sus narraciones (Tomada de Twitter)

Club América, líder en solitario

Después del vibrante empate (3-3) ante el Club Santos, Club América se consolidó como líder en solitario con 32 unidades, uno más que los Rayados de Monterrey.

A falta de dos partidos ( Club Chivas y Club Puebla) , las Águilas del Club América se coloca como el principal candidato a conseguir el título del torneo Apertura 2022.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok