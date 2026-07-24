Francisco Iturbide Cera es el nuevo presidente ejecutivo de la Liga MX, tras ser elegido por unanimidad por los 18 clubes del fútbol mexicano.

Este viernes 24 de julio de 2026, Mikel Arriola, actual Comisionado de la Liga MX, señaló que el nombramiento de Francisco Iturbide recibió la validación previa del Comité de Ética y Buen Gobierno de la institución.

El perfil y trayectoria de Francisco Iturbide, nuevo presidente de la Liga MX

Francisco Iturbide, nuevo presidente ejecutivo de la Liga MX, cuenta con una trayectoria de 11 años dentro de la Federación Mexicana de Futbol.

Antes del cargo que está por asumir, Iturbide era Director General de Competiciones, Operaciones y Desarrollo de la Liga MX

Del América a la presidencia de la Liga MX

Francisco Iturbide militó en las fuerzas básicas del Club América hasta la categoría Sub-20, y después jugó para los Alebrijes de Oaxaca en la Liga de Expansión.

Ahora, ya como directivo, Iturbide busca implementar un nuevo modelo de Gobierno Corporativo para dotar a la Liga MX de mayor independencia de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Objetivos de la nueva presidencia ejecutiva de la Liga MX:

El objetivo es hacer la competencia más eficiente en términos comerciales y expandir su presencia global.

Reactivar los comités internos y gestionar la agenda reglamentaria de los clubes.

Liderar la reestructuración del torneo.

Esto dijo Francisco Iturbide sobre su nombramiento como presidente de la Liga MX

Francisco Iturbide, el nuevo presidente ejecutivo de la Liga MX recordó su camino al nuevo cargo que está por asumir.

Iturbide recordó que hace once años ingresó a la FMF y el nuevo nombramiento representa el cumplimiento de un sueño construido con trabajo y perseverancia.