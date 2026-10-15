Después de que estrellas como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner ausentes por varios meses durante el 2026 por lesiones, el circuito de la ATP propuso cambios en el reglamento para reducir la presión de jugar en exceso.

Ayudar a los tenistas profesionales a gestionar la exigencia de la temporada es el gran objetivo de la propuesta hecha por la ATP.

Las lesiones de los grandes tenistas que compiten en la ATP

Carlos Alcaraz estuvo fuera cuatro meses y medio y se perdió dos torneos de Grand Slam por una lesión en la muñeca derecha entre abril y agosto.

Jannik Sinner no ha jugado desde que se consagró en Wimbledon en julio y se perderá el resto del 2026 debido a una inflamación en la rodilla derecha.

¿Cuáles son los cambios que propone la ATP?

Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, compartió un plan mediante el cual se redistribuirían los puntos del ranking para otorgar más a los tenistas que alcancen las fases finales de los torneos más importantes.

Se eliminaría una política que permite a los jugadores sustituir cada año tres resultados más flojos en torneos Masters 1000 por mejores resultados en torneos de nivel 500 o 250 más adelante en la temporada.

Se busca que los resultados en los eventos más importantes cuenten por completo y los jugadores puedan planificar sus calendarios en torno a ellos, en lugar de perseguir puntos y arriesgarse a jugar en exceso” Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP

Jannik Sinner conquistó la edición 2026 de Wimbledonm, pero no juega desde entonces (Kin Cheung / AP Photo/Kin Cheung)

Habría mejores bonificaciones para los tenistas

La serie de cambios que propone la ATP incluye un aumento en la compensación para los tenistas como Alcaraz y Sinner, un fondo de fin de año que pasaría de 21,5 millones de dólares a 50 millones de dólares.

Además, habría una bonificación de fin de año para los jugadores que terminen entre los 250 primeros del ranking, que aportaría 25 millones de dólares en apoyo a sus carreras.

Una contribución anual a la pensión de los jugadores de aproximadamente 30 millones de dólares, sería otro de los incentivos.

Estas propuestas buscan dar a los jugadores un marco más claro para planificar sus temporadas, recompensar el rendimiento en los mayores torneos del tour y ampliar el apoyo a más jugadores” Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP

Los aficionados al tenis podrían ver a los mejores tenistas del mundo compitiendo más a menudo, “con rivalidades construidas durante el año y más alicientes en juego en los momentos clave”.