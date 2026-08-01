Chivas vs Querétaro serán las escuadras encargadas de continuar la actividad en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 2 de agosto a las 17:06 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Chivas vs Querétaro
- Fase: Jornada 1 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026
- Horario: 17:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Fox One y Tubi
Chivas vs Querétaro: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Chivas vs Querétaro se enfrentarán el domingo 2 de agosto como parte del Apertura 2026.
Chivas vs Querétaro: Hora para ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
A las 17:06 horas rodará el balón en el Chivas vs Querétaro en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.
Chivas vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?
El Chivas vs Querétaro femenil será transmitido por las plataformas de Fox One y Tubi.
- Partido: Chivas vs Querétaro
- Fase: Jornada 1 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026
- Horario: 17:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Fox One y Tubi