Lamine Yamal no jugará el partido de España vs Chequia en la Nations League este jueves debido a una molestia en la rodilla, pero se espera que esté listo para el duelo ante Inglaterra el domingo 15 de noviembre.

La federación española informó el lunes que Lamine Yamal se incorporará durante esta semana a la concentración del combinado, después de que el delantero reportara molestias en la rodilla derecha tras el partido del Barcelona contra el Atlético de Madrid.

Yamal continuará su recuperación en Barcelona en lugar de viajar a Madrid para unirse a la selección nacional.

La federación española confía en que Yamal acuda a la concentración en los próximos días y pueda estar disponible para el partido del domingo contra Inglaterra en el estadio Metropolitano de Madrid.

Raya y Oyarzabal tampoco reportaron a la concentración de España

Este lunes 9 de noviembre, los seleccionados de España reportaron en la Ciudad del Fútbol para comenzar a preparar los dos últimos partidos de la fase de grupos de la UEFA Nations League, ante Chequia en Praga, y ante Inglaterra en la capital de España.

En total, 24 jugadores iniciaron la concentración, dado que David Raya y Mikel Oyarzabal, al igual que Lamine Yamal, lo harán a lo largo de la semana.

Lamine Yamal lució en la victoria más reciente de su equipo en LaLiga (José Bretón / AP Photo/José Bretón)

Lamine Yamal destacó en el triunfo del FC Barcelona sobre Atlético de Madrid

Lamine Yamal aportó este domingo 8 de noviembre una asistencia en la victoria del FC Barcelona por 2-1 en el campo del Atlético, resultado que dejó al club catalán con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid en la cima de LaLiga.

En cuanto a la selección de España, esta lidera su grupo de la Nations League con 12 puntos en cuatro partidos, tres más que Inglaterra, segunda.

Croacia suma tres puntos y la República Checa no tiene ninguno.