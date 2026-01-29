La Jornada 22 de LaLiga enfrenta al Real Madrid vs Rayo Vallecano. Conoce a qué hora ver el duelo a través de SKY Sports.

Partido: Real Madrid vs Rayo Vallecano

Fecha: Domingo 1 de febrero

Fase: Jornada 22

Torneo: LaLiga

Horario: 7 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

Real Madrid vs Rayo Vallecano: Día, para ver el partido de la Jornada 22 de LaLiga

La Jornada 22 de LaLiga tiene programada la visita de Rayo Vallecano al Real Madrid, el domingo 1 de febrero.

Real Madrid vs Rayo Vallecano: Hora para ver el partido de la Jornada 22 de LaLiga

A las 7 horas, tiempo del centro de México, juegan Real Madrid vs Rayo Vallecano.

Real Madrid vs Rayo Vallecano: Canal para ver el partido de la Jornada 22 de LaLiga

SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Rayo Vallecano.

¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 8 de la Champions League?

Con 15 puntos, el Real Madrid es tercer lugar de la Champions League, pero de cara a la Jornada 8 contra Benfica, no tiene segura su clasificación directa a octavos de final.

Real Madrid destrozó a Mónaco con marcador de 6-1 en la Jornada 7 de la competencia de clubes europeos.

En la última jornada de la Fase Liga, el Real Madrid debe ir por los tres puntos a la cancha del Benfica, aunque le podría valer el empate para evitar la repesca.

¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 22 de LaLiga?

Real Madrid apretó la pelea por el título de LaLiga, y está a un punto del líder FC Barcelona, que suma 52 unidades.

Su rival en turno, el Rayo Vallecano tiene 22 puntos y batalla para alejarse de la zona de descenso.