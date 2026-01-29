FOX sigue sumando deportes a su plataforma de contenidos, por lo que a partir del 1 de febrero de 2026, NASCAR será parte de la programación y los aficionados podrán disfrutar de las carreras.

FOX señala que el objetivo es “reunir en una sola pantalla las competencias que mueven al automovilismo y que conectan con una afición cada vez más fuerte en México, impulsada por la presencia de Daniel Suárez, el piloto mexicano que suma más de una década compitiendo en NASCAR”, indicó la empresa en un comunicado.

¿Qué eventos de NASCAR se podrán ver en FOX?

La cobertura de FOX con NASCAR que arranca el 1 de febrero de 2026 incluye uno de los eventos más importantes de las carreras, Daytona 500 (500 Millas de Daytona), así como otros eventos:

Daytona International Speedway

Championship Race

NASCAR O’Reilly Auto Parts Series

NASCAR Craftsman Truck Series

IMSA WeatherTech SportsCar Championship

24 Horas de Daytona

Petit Le Mans

“NASCAR llega para completar nuestra propuesta de deporte motor y para acercar a la audiencia mexicana a las grandes historias del automovilismo, con figuras que generan identidad y pasión, incluyendo a Daniel Suárez, quien disputará su décima temporada en NASCAR Cup”, dijo Luis Maldonado, Director ejecutivo de Programación y Marketing de FOX Latinoamérica.

¿Qué tan importante es para NASCAR la alianza con FOX?

Desde la perspectiva de NASCAR, señalan que la alianza con FOX refuerza la importancia de México como un mercado clave para el deporte.

“México es uno de los mercados de automovilismo más apasionados del mundo, y FOX es el socio ideal para ayudarnos a profundizar nuestra conexión con los aficionados en toda la región”, señaló Nick Skipper, Managing Director, Media Strategy de NASCAR.