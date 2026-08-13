Por medio de sus redes sociales, Universidad Anáhuac confirmó que Gilberto Mora estudiará Administración de Empresas en su casa de estudios.

“Tu disciplina, talento y determinación dentro de la cancha ya inspiran a muchos. Hoy celebramos que también hayas decidido seguir creciendo fuera de ella”. Anáhuac Online

El mediocampista seleccionado se matriculó en Anáhuac Mérida, por lo que su licenciatura será completamente en línea.

En un comunicado publicado en las cuentas de Anáhuac Online le dieron la bienvenida a Gilberto Mora y le desearon suerte en esta nueva etapa de estudios superiores.

Gilberto Mora estudiará Administración de Empresas (Anáhuac Online)

Gilberto Mora estudiará una licenciatura tras hacer historia con México en el Mundial 2026

Gilberto Mora llegó al Mundial 2026 con apenas 17 años y se convirtió en el futbolista más joven de la Selección Mexicana en disputar una Copa del Mundo.

El jugador tuvo participación en 4 encuentros durante el torneo y acumuló 225 minutos con el Tricolor.

Fue titular ante República Checa, Ecuador e Inglaterra, mientras que frente a Corea del Sur permaneció como suplente sin ingresar.

La participación mundialista también representó un capítulo particular fuera de las canchas, pues el futbolista todavía cursaba la preparatoria mientras disputaba el torneo.

Mora estudiaba en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, en Tijuana.

La inesperada forma en que Gilberto Mora llegó a su graduación tras jugar su primer Mundial (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

El 7 de julio de 2026, apenas dos días después de la eliminación mexicana, se realizó la ceremonia de graduación del colegio. Aunque Gilberto Mora no pudo asistir debido a su participación mundialista.

Posteriormente, el futbolista concluyó formalmente esta etapa académica y recibió su reconocimiento, con lo que sumó la graduación de preparatoria.