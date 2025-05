América es el vigente tricampeón del futbol mexicano y está a las puertas de una nueva final. Previo al duelo de Ida contra Toluca, Henry Martín fue cuestionado sobre si perder esta serie sería un fracaso, cosa que el capitán azulcrema respondió en defensa del tricampeón.

Y es que, desde la perspectiva de Henry Martín, el futbol y la vida tienen fracasos, pero en el puntual caso de América, no cree que se pueda considerar de esta forma a un equipo que actualmente es tricampeón. Incluso, advirtió que pasará mucho tiempo para ver a otro equipo igual que ellos.

“Creo que la vida misma es de fracasos, pero aquí yo no veo fracaso. ¿Cómo puedes decir que un equipo fracasa después de un tricampeonato? Pasarán muchos años para ver a un equipo ser tricampeón y más para ver a un equipo pelear un tetracampeonato. Esa es la motivación, la presión para nosotros no existe, son ganas de querer seguir haciendo historia en el equipo más grande de México”, dijo Henry Martín, delantero de América.

El mensaje de Henry Martín para André Jardine en América previo a la final

Por otra parte, Henry Martín llenó de elogios a André Jardine y confesó que al principio no fue fácil entender su forma de trabajar en América, pero hoy tienen una fe total en él para ir en busca de su cuarta final consecutiva.

“Claro. En general en México. Todo es un proceso y así mismo lo hemos tenido con André (Jardine) y desde que llegó ha sido para arriba, pero antes nos forjamos por las derrotas. Me encantaría que André se quede muchos años más porque no pelearíamos este campeonato de no ser por él. Al inicio nos enseñaba muchos tipos de sistemas y nosotros estábamos acostumbrados a uno solo, eso para nosotros era agobiante, pero sí ahora André dice que Fidalgo juegue de 8 o 5, sabe lo que debe de hacer. Eso es gracias al trabajo que han hecho él y su cuerpo técnico. Es el mejor entrenador que he tenido, el mejor para hacer grupo y por los sistemas que puede tener. Si me dice que juegue de arquero, confiaremos en lo que dice y vamos al frente todos juntos por ello”, expuso Henry Martín, goleador de América a 24 horas del inicio de la final.

Henry Martín descartó presión en América antes de la final contra Toluca

Finalmente, Henry Martín negó cualquier tipo de presión en América antes de la final con Toluca y por el contrario, prefirió ver el entorno como una motivación para hacer algo histórico como ganar un tetracampeonato.

“Respecto a la presión, repito, en la vida tienes que cambiar esa mentalidad de ver lo malo y mejor ver lo positivo, por que ver la presión y no la motivación como levantar un tetracampeonato y eso vale mucho más que la presión de lo que se te viene encima. Tenemos en frente ganar o ganar, hemos hecho tantas cosas bien que presión no existe para nosotros, es pura motivación y hambre”, terminó.