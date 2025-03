El Real Madrid enfrentará este martes 4 de marzo al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League en el Santiago Bernabéu.

Previo a este encuentro se sostuvo la conferencias de previa por parte de ambos equipos en donde Vinícius Jr. fue el encargado de hablar por parte del Real Madrid.

Desde la gala del Balón de Oro, Vinícius Jr. no había hablado ante los medios por ello en esta conferencia le preguntaron sobre varios temas que lo relacionan.

Entre ellos una supuesta salida del conjunto merengue por una oferta millonaria de Arabia Saudita y también habló del tema la ceremonia de entrega del Balón de Oro.

Vinícius Jr. habla sobre la millonaria propuesta del futbol de Arabia Saudita

En las últimas semanas mucho se ha hablado de una posible salida de Vinícius Jr. porque los reportes señalan que el jugador recibió una millonaria oferta desde Arabia Saudita.

Vinícius Jr. se encargó de poner fin a dichos rumores en la conferencia, aclarando que está feliz en el Real Madrid club con el que tiene contrato hasta 2027 y espera renovar pronto.

“Estoy muy tranquilo porque tengo contrato hasta 2027 y ojalá pueda renovar lo antes posible. Mi sueño era llegar aquí y, ahora que he llegado y he ganado, puedo ganar mucho más y entrar en la historia del club. Estoy feliz” expresó el jugador brasileño.

Vinícius Jr. habla sobre la gala del Balón de Oro

A finales del año pasado se llevó a cabo la ceremonia del Balón de Oro, misma que dio mucho de qué hablar porque Rodri fue el ganador cuando todos apuntaban a que sería Vinícius Jr.

Horas antes cuando se filtró que Vinícius no sería el ganador de dicho galardón, el Real Madrid y el propio jugador cancelaron los planes de asistir a la gala del Balón de Oro.

Y ahora, meses después el brasileño rompió el silencio sobre ese tema: “lo decidió el club hago lo que el club me manda. Me pidieron quedarme en Madrid y me quedé tranquilo” detalló.