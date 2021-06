El año pasado se celebrarían los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; sin embargo, debido a la pandemia por coronavirus , el evento multideportivo tuvo que ser aplazado al verano del 2021.

A escasas semanas de vivir los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, aproximadamente 10 mil personas que participarían como voluntarios en el evento que reúne a miles de atletas, han renunciado.

Según información de Reuters, el asesor médico de Japón , Shigeru Omi, mostró preocupación ante la confirmación de la realización de los JJOO.

Médicos exigen al gobierno de Japón la cancelación de los Juegos Olímpicos Tokio 2021 (KIMIMASA MAYAMA)

El primero de junio se reportaron más de dos mil casos nuevos de contagios por Covid-19, y desde unas semanas atrás los japoneses se han opuesto a la ejecución de los Juegos Olímpicos.

No es de asombrarse que miles de voluntarios hayan decido renunciar, pues la situación que se vive por la pandemia a nivel mundial aún sigue siendo delicada, no obstante, estas bajas no significan un problema para la justa olímpica.

Protestas por los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 (Charly Triballeau / AFP / AFP)

Las medidas de sanidad que se implementarán durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

El COl junto con el gobierno japonés optaron por establecer medidas sanitarias para salvaguardar la salud de cada uno de sus ciudadanos y de los más de 11 mil atletas que se reúnen.

Es por eso que desde un inicio quedó prohibida la asistencia de aficionados extranjeros, sumando que cada atleta deberá someterse a pruebas de Covid-19 antes de viajar a Japón.

Al llegar a Tokio, serán sometidos a otra prueba, sumando que durante las pruebas de cada disciplina también se les aplicará la prueba para detección de Covid-19.

Por otra parte, se habló de la limitación en cuanto a los saludos y la sana distancia, añadiendo que tan solo se abrirán las puertas de los recintos para un aforo de la mitad del cupo.

Finalmente, se establecerán medidas como prohibir animar con la voz y se considera pedir a las personas que acuden como afición que muestren las pruebas con un resultado negativo.