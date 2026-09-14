Juan Reynoso fue presentado de manera oficial como nuevo entrenador del Necaxa, equipo en el ocupará el puesto dejado por Martín Varini.

El ex DT de Cruz Azul y la Selección de Perú, Juan Reynoso, entrenará al Necaxa a partir del partido de la Jornada 9, para lo cual firmó un contrato hasta diciembre de 2027.

El Necaxa le dio la bienvenida a Juan Reynoso, quien vivirá su segunda etapa con la institución rojiblanca.

“Aquí cerró una etapa y comenzó otra. Hoy abre una nueva como Director Técnico de nuestro equipo. Juan Reynoso es oficialmente el entrenador de los Rayos del Necaxa” Club Necaxa

Juan Reynoso asume la dirección técnica del Necaxa (@ClubNecaxa)

Juan Reynoso, de jugador a entrenador del Necaxa

Juan Reynoso regresa a Necaxa, equipo en el que jugó como futbolista entre 2002 y 2004, etapa tras la que se retiró de las canchas.

En Necaxa empezó su carrera en el banquillo, siendo auxiliar técnico previo a su primera oportunidad como entrenador en jefe.

El reto de Juan Reynoso como entrenador de Necaxa

Juan Reynoso asume el reto de clasificar al Necaxa a la Liguilla, equipo que ocupe el lugar 13 con 8 puntos, a cinco unidades del octavo lugar de la tabla general.

Juan Reynoso estará acompañado por Enrique Meza, Pablo Zegarra, Mario Saldaña y Rosalío Díaz en su cuerpo técnico.

Se estima que el debut de Juan Reynoso al mando del Necaxa sea el sábado 19 de septiembre en la Jornada 9 frente al Atlético de San Luis.