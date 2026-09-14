Juan Reynoso fue presentado de manera oficial como nuevo entrenador del Necaxa, equipo en el ocupará el puesto dejado por Martín Varini.
El ex DT de Cruz Azul y la Selección de Perú, Juan Reynoso, entrenará al Necaxa a partir del partido de la Jornada 9, para lo cual firmó un contrato hasta diciembre de 2027.
El Necaxa le dio la bienvenida a Juan Reynoso, quien vivirá su segunda etapa con la institución rojiblanca.
“Aquí cerró una etapa y comenzó otra. Hoy abre una nueva como Director Técnico de nuestro equipo. Juan Reynoso es oficialmente el entrenador de los Rayos del Necaxa”Club Necaxa
Juan Reynoso, de jugador a entrenador del Necaxa
Juan Reynoso regresa a Necaxa, equipo en el que jugó como futbolista entre 2002 y 2004, etapa tras la que se retiró de las canchas.
En Necaxa empezó su carrera en el banquillo, siendo auxiliar técnico previo a su primera oportunidad como entrenador en jefe.
El reto de Juan Reynoso como entrenador de Necaxa
Juan Reynoso asume el reto de clasificar al Necaxa a la Liguilla, equipo que ocupe el lugar 13 con 8 puntos, a cinco unidades del octavo lugar de la tabla general.
Juan Reynoso estará acompañado por Enrique Meza, Pablo Zegarra, Mario Saldaña y Rosalío Díaz en su cuerpo técnico.
Se estima que el debut de Juan Reynoso al mando del Necaxa sea el sábado 19 de septiembre en la Jornada 9 frente al Atlético de San Luis.