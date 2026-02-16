El surfista y empresario estadounidense Kurt Van Dyke, fue asesinado en una habitación de su hotel ubicado en Puerto Viejo de Talamanca, localidad de Costa Rica.

El brutal asesinato que involucra a la novia de Kurt Van Dyke, ocurrió el pasado sábado, 14 de febrero.

Policías encontraron al surfista, de 66 años de edad, debajo de una cama, tenía la cabeza cubierta con una sábana y un cuchillo yacía a su lado.

Primeros reportes indican que éste murió tras varias puñaladas y asfixia.

Asesinan a Kurt Van Dyke (The Tico Times / Facebook)

Novia de Kurt Van Dyke, se encontraba junto a él, durante su asesinato

De acuerdo con el testimonio de su novia, identificada como Arroyo, dos hombres armados irrumpieron en la habitación donde se encontraba ella con Kurt Van Dyke.

En aquel momento, Arroyo, de 31 años de edad, se encontraba en la ducha. Los intrusos la sacaron y posteriormente le ataron las manos y los pies con bridas.

Fue testigo de cómo robaron objetos de valor y tomaron las llaves del Hyundai Elantra 2013, que compartía con Kurt Van Dyke.

Aumenta violencia en Costa Rica

Ante lo ocurrido a Kurt Van Dyke, conocido tanto a nivel local en Costa Rica como en California, la Cámara Costarricense de Hoteles, externó su preocupación por la violencia que actualmente se vive en el país de América Central, misma que está afectando el turismo.

“Nos preocupa muchísimo la situación que se ha venido presentando ya desde hace varios años en el país por estos asesinatos que ya están dando en todas las zonas del país, no solo zonas turísticas, sino en cualquier lugar... Lógicamente la imagen en el extranjero se ha visto afectada” Flora Ayub, portavoz de la Cámara Costarricense de Hoteles

Países como Estados Unidos y Canadá han emitido advertencias a sus ciudadanos sobre los riesgos de visitar Costa Rica debido al incremento de la violencia.

Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrió una investigación para dar con los responsables de la muerte de Kurt Van Dyke, quien se mudó a Costa Rica el primero enero de 1983.

Con información del New York Post y Teletica