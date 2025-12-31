Jorge Jiménez Lona, secretario de gobierno en Guanajuato, informó que el Cártel de Santa Rosa de Lima intentó descarrilar un tren en el estado, pero gracias al conductor no lo lograron.

Con un corte directo en las vías del tren fue que el Cártel de Santa Rosa de Lima accionó para presuntamente robar el cargamento que este llevaba.

Intentan descarrilar tren en Guanajuato; el Cártel de Santa Rosa de Lima buscaba robar la mercancía

El secretario de gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, compartió que el Cártel de Santa Rosa de Lima intentó robar un tren en el municipio de Cortazar.

Lona explicó que el carril del tren fue cortado en aproximadamente 40 centímetros buscando que el conductor se detuviera ante la afectación para robar la mercancía que transportaba.

Corte en las vías del tren de Guanajuato. (@victorsanval)

Por otra parte, Lona señaló que aunque el corte tenía el tamaño suficiente para llevar al paro total del tren, el conductor habría frustrado el robo al accionar con tiempo a la avería atravesandola a baja velocidad.

Lona apuntó que en otras ocasiones han colocado piedras en las vías del tren con el mismo objetivo de robar, pero esta es la primera vez que cortan las vías.

Acciones del Cártel de Santa Rosa de Lima son por el golpe del gobierno al crimen

El Cártel de Santa Rosa de Lima intentó descarrilar un tren en Guanajuato para robar la mercancía, esto debido al golpe que el gobierno ha dado al crimen, asegura el secretario de gobernación del estado.

Jorge Jiménez Lona argumentó que el intento del Cártel de Santa Rosa de Lima al robo es muestra de la baja económica que el gobierno ha dado al crimen organizado.

Lona recordó que en Guanajuato se han decomisado “tres millones de litros de hidrocarburo” de modo que esto afectaría directamente su economía.

Finalmente, Lona confirmó que colaboración conjunta de la Guardia Nacional y el gobierno de Guanajuato para evitar los robos a trenes, pese a que estas vías son de autoridad federal.