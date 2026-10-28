La Selección Mexicana podría tener una nueva opción para reforzar su ataque de cara al futuro: Juan Brunetta.

El futbolista argentino de Tigres, estaría en el radar del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre y su auxiliar, Rafael Márquez, quien ya habría preguntado al mediocampista ofensivo si estaría dispuesto a representar al Tricolor.

De acuerdo con información de León Lecanda, periodista de ESPN, Rafael Márquez habría establecido un primer acercamiento con el jugador para conocer su postura ante la posibilidad de defender los colores de México.

¿Cuándo podría jugar Juan Brunetta con México?

Juan Brunetta cumpliría cinco años de residencia ininterrumpida en México en junio de 2027, por lo que una vez que reúna los requisitos correspondientes, tendría que completar el procedimiento de cambio de asociación deportiva, conocido como One-Time Switch, siempre que cumpla con las condiciones reglamentarias para solicitarlo.

Juan Brunetta podría dar el salto a la Selección Mexicana y representar a México. (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

Este mecanismo permite, en determinados casos, que un futbolista cambie la selección que representa internacionalmente.

Sin embargo, el caso de Juan Brunetta dependerá de su situación internacional, de los requisitos aplicables y de la autorización correspondiente.

Juan Brunetta sería una alternativa para la Selección Mexicana

Juan Brunetta se ha convertido en una pieza importante de Tigres gracias a su capacidad para generar juego ofensivo, asociarse con sus compañeros y aportar en el último tercio del campo.

al incorporación representaría una alternativa para la Selección Mexicana, especialmente ante la búsqueda de futbolistas que puedan aportar creatividad y variantes ofensivas.