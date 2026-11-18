Gerard Piqué salió en defensa de Jesús Owono, portero del FC Andorra, después de que el guardameta recibiera una sanción de 12 partidos por la acción que provocó el fallecimiento del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel.

El exfutbolista del Barcelona consideró excesivo el castigo y cuestionó que se responsabilice al arquero por las consecuencias de un choque que, desde su perspectiva, fue accidental.

Gerard Piqué consideró injusto el castigo a Jesús Owono

Gerard Piqué sostuvo que diferentes integrantes del futbol han interpretado la jugada como un accidente y descartó que existiera intención de provocar el desenlace.

“Es algo totalmente inexplicable que no ha pasado jamás en el futbol y que aún ahora nos preguntamos ¿por qué ha sucedido? Jugadores, exjugadores, entrenadores, porteros. Todos lo han calificado de accidente”. Gerard Piqué, exfutbolista.

Finalmente, el exjugador cuestionó que se impusiera a Jesús Owono la sanción máxima, al considerar que coloca al futbolista en una situación injusta.

“Él no es el culpable de que todo esto haya pasado. Mi reflexión a todo esto me parece que lo que hace es culpabilizar a Jesús de unas consecuencias que él no tuvo la culpa”. Gerard Piqué, exfutbolista.

Gerard Piqué recuerda a Jesús de Miguel

Gerard Piqué también dedicó unas palabras a Jesús de Miguel, cuya muerte provocó una profunda conmoción en el futbol español.

El exdefensor reconoció el impacto de su pérdida y aseguró que ningún castigo podrá reparar lo sucedido.

“Vaya por delante que Jesús Owono va a necesitar más de 12 partidos para poder estar disponible y poder competir. No va a haber sanción que nos devuelva a ‘Demi’. Ha sido increíble ver la cantidad de muestras de cariño que ha recibido y el vacío que va a dejar es muy grande”, añadió el exjugador del FC Barcelona.