Jesús Angulo se juega su lugar en la Selección Mexicana en la Final de la Concachampions 2026, con la posibilidad de que en su posición parece haber un lugar para ir al Mundial 2026.

El defensa de los Tigres, Jesús Angulo ha sido un jugador constante en la Selección Mexicana de Javier Aguirre, pero llegar al Mundial 2026 se ha vuelto complicado para el zaguero.

Jesús Angulo es defensa de Tigres (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

¿Cuándo se juega su lugar en el Tri Jesús Angulo para ir al Mundial 2026?

Toluca vs Tigres disputan la Final de la Concachampions 2026 este sábado 30 de mayo, partido en el que Jesús Angulo se juega su lugar en la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Si Jesús Angulo destaca en la Final de la Concachampions con Tigres, es posible que Javier Aguirre lo lleve al Mundial 2026.

La ventaja de Jesús Angulo que lo llevaría al Mundial 2026 con el Tri

Jesús Angulo es un jugador con buen recorrido en la Liga MX, desde su debut con Atlas hasta su consolidación en Tigres, casi siempre como zaguero central por izquierda. Así llegó al Tri.

La zona de la defensa es una de las más sólidas de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, pero en el análisis existe un espacio por la izquierda que favorecería a Jesús Angulo.

La ventaja que tiene Jesús Angulo es su experiencia y que maneja el perfil zurdo, siendo un relevo natural de Johan Vázquez en la defensa central.

Everardo López es competencia directa de Jesús Angulo en el Tri (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

La competencia de Jesús Angulo por un lugar en la Selección Mexicana que jugará el Mundial 2026

La competencia de Jesús Angulo por un lugar en la Selección Mexicana no está por completo en el Tri que jugará ante Australia el sábado 30 de mayo.

Jesús Angulo no es el único defensa zurdo que aspira a quedarse con un lugar en la Selección Mexicana, que jugará el Mundial 2026.

Alejandro Gómez y Everardo López, el primero de Toluca, y el segundo concentrado como sparring en la Selección Mexicana, son la competencia de Jesús Angulo, en caso de que el Vasco Aguirre decida tener a un defensa zurdo extra.