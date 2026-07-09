Jannik Sinner vs Novak Djokovic juegan la semifinal de Wimbledon 2026, el viernes 10 de julio. Transmiten ESPN y Disney.

Novak Djokovic eliminó a Felix Auger-Aliassime y sigue su camino rumbo a su octavo título de Wimbledon.

Djokovic deberá superar antes al campeón defensor Jannik Sinner, quien pasó sobre Jan-Lennard Struff.

Evento: Wimbledon 2026

Partido: Jannik Sinner y Novak Djokovic

Fase: Semifinal varonil

Fecha: Viernes 10 de julio de 2026

Horario: Por confirmar

Sede: Londres, Inglaterra

Transmisión: Disney+ y ESPN

Novak Djokovic sigue vigente en busca de más títulos (Dita Alangkara / AP)

Jannik Sinner vs Novak Djokovic: ¿Cuándo ver la semifinal de Wimbledon 2026?

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Evento: Wimbledon 2026

Partido: Jannik Sinner y Novak Djokovic

Fase: Semifinal varonil

Fecha: Viernes 10 de julio de 2026

Horario: Por confirmar

Sede: Londres, Inglaterra

Transmisión: Disney+ y ESPN

Jannik Sinner es favorito ante Djokovic (Kirsty Wigglesworth / AP)

¿Cómo llegaron Sinner y Djokovic a la semifinal de Wimbledon 2026?

Jannik Sinner superó al calor de Londres y a la resistencia del alemán Jan Lennard Struff, para llegar por tercera vez en su carrera, a las semifinales de Wimbledon.

Sinner, número uno del mundo, tardó dos horas y 37 minutos en cerrar la cuarta victoria en otros tantos partidos contra el tenista alemán.

Novak Djokovic, por su parte, jugó más de cinco horas ante Felix Auger-Aliassime para seguir rompiendo récords mientras persigue un título 25 de Grand Slam.

Djokovic ha alcanzado un récord de ocho semifinales consecutivas en Wimbledon.