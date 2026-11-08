Isaac del Toro continúa haciendo historia para el ciclismo mexicano debido a que conquistó el Tour de France EFGH Singapore Criterium 2026, con lo que puso punto final a la mejor temporada de su carrera profesional.

El mexicano se impuso al francés Paul Seixas en el circuito de Marina Bay, en Singapur, para sumar un nuevo triunfo a un año que lo consolidó entre las grandes figuras del ciclismo internacional.

¿Cómo fue la victoria de Isaac del Toro en el Tour de France Singapore 2026?

Isaac del Toro completó el recorrido de 61.25 kilómetros con un tiempo de una hora, 22 minutos y 31 segundos.

La victoria de Isaac del Toro llegó gracias a un cambio de ritmo decisivo durante los últimos tres kilómetros de la competencia, donde logró distanciarse de sus principales perseguidores y cruzar la línea de meta en la primera posición.

Paul Seixas terminó en el segundo lugar, mientras que el noruego Soren Warenskjold completó el podio en la tercera posición.

Isaac del Toro se corona campeón del Tour de France Singapore 2026. (@LeTour)

Isaac del Toro superó las dificultades del clima en el Tour de France Singapore 2026

Las condiciones climáticas representaron uno de los principales desafíos para Isaac del Toro, quien reconoció que la humedad y las altas temperaturas complicaron el recorrido.

“Fue mucho más duro de lo que esperaba. Con este calor y esta humedad de locos, sufrí hasta la meta”, explicó el corredor.

A pesar de las dificultades, Isaac del Toro logró imponerse en una competencia que reunió a destacados ciclistas internacionales y que representó una última prueba para cerrar su calendario de 2026.