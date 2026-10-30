Isaac del Toro ganó el Premio Nacional de Deportes 2026 y sumó su segundo galardón consecutivo de este tipo.

Tras culminar una gran temporada con el UAE Team en el ciclismo internacional, Isaac del Toro fue reconocido de nueva cuenta con el premio que se otorga a lo mejor del deporte en México.

Rommel Pacheco, presidente de la Conade, confirmó en sus redes sociales a Isaac del Toro como ganador del premio anual.

¡Muchas felicidades a las y los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026! Detrás de este reconocimiento hay años de esfuerzo y una entrega que nos llena de orgullo. ¡Qué gusto celebrar lo que han logrado!" Rommel Pacheco, presidente de la Conade

¿Por qué ganó Isaac del Toro el Premio Nacional de Deportes 2026?

Isaac del Toro ganó el Premio Nacional de Depotes 2026 tras un gran desempeño como ciclista profesional, destacando su el tercer lugar en el Tour de France, competencia en la que ganó el Maillot blanco como campeón de la clasificación de los jóvenes.

La última carrera de Isaac del Toro en el 2026 fue el Giro de Lombardía 2026, ubicándose entre los mejores ciclistas del mundo.

En total, Isaac del Toro suma 33 victorias como profesional desde su debut en el año 2023.

Carreras ganadas por Isaac del Toro en 2026

Gran Premio de Montreal (2026)

Tour de Alemania (2026)

Tirreno-Adriático (2026)

UAE Tour (2026)

Tour Auvergne-Rhône-Alpes (2026)

Isaac del Toro tuvo una gran temporada en 2026

¿Qué es el Premio Nacional de Deportes?

El Premio Nacional de Deportes, ganado en 2026 por Isaac del Toro, es la máxima distinción que otorga el gobierno de México, a los deportistas y entrenadores que destacaron durante el año por su rendimiento.

A continuación la lista completa de los ganadores del Premio Nacional de Deportes:

Premio Nacional de Deportes Profesional

Isaac del Toro

Premio Nacional de Deportes No Profesional

Yareli Salazar

Erick Portillo

Kenia Lechuga

Trayectoria Deportiva

Guillermo Ochoa

Doramitzi González

Entrenadores