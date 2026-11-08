Querétaro vs Puebla chocan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 en el Estadio Corregidora. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Querétaro vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
Querétaro 2-1 Puebla es el pronóstico en el partido de la Jornada 16 de de la Liga MX.
Pronóstico: Querétaro 2-1 Puebla.
Querétaro vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs Puebla, en la Jornada 16 de Liga MX en su Apertura 2026.
Querétaro
- Portero: Guillermo Allison
- Defensas: Daniel Parra, Lucas Abascia, Diego Reyes, E. Giménez
- Mediocampistas: Bernardo Parra, Carlo Adriano, Iker Benito, Mateo Coronel y Muñoz
- Delantero: Alí Ávila
Puebla
- Portero: Ricardo Gutiérrez
- Defensas: Iker Moreno, Juan Pablo Vargas, Nicolás Díaz Huincales y Fernando Monarrez
- Mediocampistas: Ariel Gamarra, Bryan Garnica, Alonso Ramírez, Alejandro Organista y Emiliano Gómez
- Delantero: Esteban Lozano
Querétaro vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
Querétaro vs Puebla se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 8 de noviembre a las 18 horas por Fox One.
- Partido: Querétaro vs Puebla
- Fase: Jornada 16 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corregidora
- Transmisión: Fox One