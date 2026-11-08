Querétaro vs Puebla chocan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 en el Estadio Corregidora. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Querétaro vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Querétaro 2-1 Puebla es el pronóstico en el partido de la Jornada 16 de de la Liga MX.

Pronóstico: Querétaro 2-1 Puebla.

Querétaro vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs Puebla, en la Jornada 16 de Liga MX en su Apertura 2026.

Querétaro

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Daniel Parra, Lucas Abascia, Diego Reyes, E. Giménez

Mediocampistas: Bernardo Parra, Carlo Adriano, Iker Benito, Mateo Coronel y Muñoz

Delantero: Alí Ávila

Puebla

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensas: Iker Moreno, Juan Pablo Vargas, Nicolás Díaz Huincales y Fernando Monarrez

Mediocampistas: Ariel Gamarra, Bryan Garnica, Alonso Ramírez, Alejandro Organista y Emiliano Gómez

Delantero: Esteban Lozano

Querétaro vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

Querétaro vs Puebla se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 8 de noviembre a las 18 horas por Fox One.