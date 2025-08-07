Isaac del Toro enfrentó la Etapa 3 de la Vuelta a Burgos con el objetivo de recuperar posiciones en la clasificación general; te decimos cómo le fue al ciclista mexicano.

La Vuelta a Burgos continuó el jueves 7 de agosto de 2025 con la Etapa 3, una carrera que culminará el sábado 9 de agosto, día en el que Isaac del Toro confía en llegar en buena posición.

Isaac del Toro hoy: ¿Cómo le fue al ciclista mexicano en la Etapa 3 de la Vuelta a Burgos?

Isaac del Toro tuvo una buena jornada regular en la Etapa 3 de la Vuelta a Burgos.

El ciclista mexicano Isaac del Toro remontó y durante los últimos 16 kilómetros de la Etapa 3 de la Vuelta a Burgos se ubicó entre los primeros cinco lugares.

Al final de la Etapa 3, Isaac del Toro quedó en cuarto lugar, pero se trepó hasta la tercer posición de la clasificación general.

¿Cómo fue la Etapa 3 de la Vuelta a Burgos?

La Etapa 3 de la Vuelta a Burgos tuvo el el sorpresivo ataque del ciclista francés Léo Bisiaux en los metros finales, quien se llevó el triunfo.

Entre los protagonistas del cierre estuvo el ciclista mexicano Isaac del Toro, quien se quedó cerca del podio.

La Etapa 3 de la Vuelta a Burgos estuvo marcada desde el inicio por los intentos de fuga, pero la calma inicial se rompió cuando el pelotón, liderado por el UAE, comenzó a recortar diferencias en el ascenso a Oceka.

La clasificación general de la Vuelta a Burgos

Léo Bisiaux | 12:46:29 | (Maillot morado) Giulio Pellizari | +22 | (Maillot blanco) Isaac del Toro | +26 Lorenzo Fortunato | +26 Johanes Kulset | +40

¿Cómo será la Etapa 4 de la Vuelta a Burgos que corre Isaac del Toro?

La Vuelta a Burgos continúa el viernes 8 de agosto con la Etapa 3, en la que Isaac del Toro buscará ser uno de los protagonistas.

La Etapa 4 continúa con un recorrido de media montaña con una distancia de 162 kilómetros. Partirá de Burpellet, en Doña Santos y concluirá en Regumiel de la Sierra, nueva línea de meta.