Inter Miami vs Cruz Azul se midieron en la final del Campeones Cup 2026 este miércoles 16 de septiembre, partido que terminó con triunfo 2-0 para la escuadra comandada por Lionel Messi.
Inter Miami ganó por primera vez el Campeones Cup, al conquistar la final celebrada en el Nu Stadium de Miami.
Marcador final: Inter Miami 2-0 Cruz Azul
Inter Miami vs Cruz Azul: Así se definió la Final del Campeones Cup 2026
La Final del Campeones Cup 2026, Inter Miami vs Cruz Azul se definió a favor del cuadro de Las Garzas por marcador de 2-0.
Así llegaron los goles que definieron el partido Inter Miami vs Cruz Azul:
- Minuto 24 : Gol de Lionel Messi (Inter Miami 1-0 Cruz Azul)
- Minuto 81: Gol de Casemiro (Inter Miami 2-0 Cruz Azul)
Así va el duelo histórico de la MLS y la Liga MX en el Campeones Cup
En duelos directos, la Liga MX suma cuatro triunfos por cuatro de los equipos de la MLS en la Final del Campeones Cup.
Así han sido los resultados directos MLS vs Liga MX:
- Tigres venció a Toronto FC en 2018
- Atlanta United derrotó al América por 3-2 en el 2019
- Columbus Crew le ganó 2-0 a Cruz Azul en 2021
- NYCFC derrotó al Atlas por 2-0 en 2022
- Tigres se impuso a LAFC en 2023
- América superó a Columbus Crew en penaltis en 2024
- Toluca acabó con LA Galaxy en 2025
- Inter Miami derrotó a Cruz Azul en 2026
Así va el historial de ganadores del Campeones Cup
- Tigres (2 títulos)
- América (1 título)
- Toluca (1 título)
- Atlanta United (1 título)
- New York City FC (1 título)
- Columbus Crew (1 título)
- Inter Miami (1 título)