Un insólito caso se registró en el futbol de Argentina, pues jugadores fueron llamados por su directiva para decidir si su DT se quedaba o no en el puesto.

Pero comencemos por el contexto, todo el caos comenzó cuando Aldo Duscher renunció a su puesto como DT en el Club Atlético Quilmes de Argentina, se arrepintió y volvió para dirigir una práctica. El presidente del equipo se enteró y se armó la campal.

En medio de la pelea entre Mateo Magadán, presidente del equipo y Aldo Duscher, se buscó una manera de resolver el conflicto y fue entonces que pusieron a votación la continuidad del entrenador en Quilmes.

De dos en dos, los jugadores de la plantilla pasaron a la oficina para votar y decidir la permanencia del entrenador Duscher.

Aldo Duscher fue despedido tras una insólita votación en el Quilmes del futbol de Argentina

Luego de que los jugadores votaron para decidir si su DT se quedaba en el puesto, la resolución fue que Aldo Duscher tenía que dejar su lugar como director técnico del Club Atlético Quilmes del futbol de Argentina.

“Agradezco de corazón a la dirigencia, al personal del Club y, sobre todo, a los jugadores por su entrega y compromiso en este breve tiempo que compartimos. A la gente de Quilmes: ¡Gracias! Por el aliento y el cariño. Quilmes se merece estar en primera porque es un club grande. Les deseo lo mejor, siempre”, señaló el DT tras confirmar su salida.

¿Quién es Aldo Duscher, DT de Quilmes, que fue despedido de su puesto?

Aldo Duscher es un entrenador argentino de 46 años de edad, quien llamó la atención mundial luego de ser despedido del Club Atlético Quilmes del futbol de Argentina a través de una votación.

Antes de iniciar su travesía en los banquillos, Duscher fue futbolista y hasta jugó para importantes equipos de Europa como Sevilla y el Espanyol de Barcelona.

Desde 2014 comenzó su preparación cómo DT y en 2025 asumió la dirección técnica del Quilmes de Argentina.

Duscher sólo dirigió seis partidos, con un saldo de dos victorias, un empate y tres derrotas.