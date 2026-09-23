El martes 22 de septiembre, la directiva del Atlante Femenil dio a conocer su decisión de despedir a su entrenador Nicolás Morales tras señalamientos de racismo.

La postura de la directiva azulgrana se originó a pocas horas de los desafortunados comentarios emitidos por Nicolás Morales, durante la rueda de prensa posterior al partido contra Querétaro.

Pese a la decisión del Atlante Femenil, el futuro de Nicolás Morales en el futbol mexicano pareciera apuntar ahora rumbo a selecciones juveniles.

¿Qué dijo Nicolás Morales? Esto detonó su salida del Atlante Femenil

Los señalamientos contra Nicolás Morales se originaron tras la victoria que Atlante Femenil obtuvo contra Querétaro, en donde el entrenador intentó elogiar la capacidad de las futbolistas adversarias.

Puntualmente, se refirió a Grace Chanda y Enekia Lunyamila únicamente como las “delanteras de color”, lo que desató críticas por racismo al ignorar sus nombres propios.

A este hecho se sumaron señalamientos públicos hacia su jugadora Nailea Vidrio, a quien recriminó por no seguir indicaciones en cancha, fracturando la estabilidad del vestidor.

Así, mediante un comunicado oficial, Atlante Femenil comunicó la salida de Nicolás Morales del equipo a 8 jornadas de haber iniciado el torneo.

El equipo enfatizó que la institución respalda plenamente una identidad sustentada en principios, valores morales y respeto irrestricto hacia todas las personas.

Atlante Femenil despide a Nicolás Morales tras señalamientos de racismo (Atlante Femenil)

¿Qué pasará con Nicolás Morales tras salir del Atlante Femenil? Esto se sabe

Pese a que el Atlante Femenil informó el despido de Nicolás Morales, el entrenador parece tener definido ya su futuro en el futbol mexicano.

Y es que rumores señalan que Morales podría convertirse ahora en nuevo director técnico de la Selección mexicana femenil Sub-20.

Lo anterior, luego de que la escuadra nacional no lograra pasar de la ronda de grupos en el mundial de la categoría, por lo que buscarían un nuevo rumbo junto a la experiencia del entrenador mexicano.

Hasta el momento, esta decisión no está confirmada, por lo que resta esperar la postura de la Comisión de Selecciones nacionales para su categoría Sub-20.