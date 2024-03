Javier Chicharito Hernández ha sido tendencia desde su regreso a México, lastimosamente no han sido sus actuaciones en la cancha el motivo de su popularidad, pues sus acciones han demostrado que piensa en todo menos en Chivas y ahora es un like obsceno el que lo ha puesto en evidencia.

Chicharito Hernández ha sumado minutos a cuentagotas en Chivas, no registra goles y en el último partido frente a Rayados de Monterrey de la Liga MX se quedó en Guadalajara por un dolor de estómago.

En la cancha, Javier Hernández ha tocado más veces el césped con sus caídas que el balón y fuera de ella, sus declaraciones, la manera de comportarse con sus compañeros y la prensa; así como su actividad en redes sociales han sido una noticia constante.

En redes sociales, un usuario reportó el like de Chicharito Hernández a una publicación obscena. A Chicharito le causó gracia el mensaje de una cuenta de Instagram y le dio me gusta, algo que no pasó desapercibido por la afición.

¿A qué mensaje obsceno dio like Chicharito Hernández?

Chicharito Hernández es muy activo en redes sociales, el delantero de Chivas comparte muchos momentos de su vida dentro y fuera de la cancha; también reparte likes al por mayor, no importa el tipo de publicación de la que se trate.

En este contexto, Chicharito Hernández le dio like a una publicación de la cuenta de Instagram ‘Pensamientos_piolas’, en la que aparece el rostro de Jane Porter, personaje animado de la película Tarzán, con el mensaje: “Cuando te detienes a mitad de la mamada y no puedes creer las cochinadas que hace esa carita”.

Entre los más de 28 mil likes que recibió la publicación se encuentra el de Javier Hernández, quien hace uso de sus redes sociales con total libertad sin importar lo que la afición piense de él.

El like de Javier Hernández. (CAPTURA DE PANTALLA.)

Chicharito Hernández, de futbolista a influencer

El delantero de Chivas, Javier Chicharito Hernández, presume 6.6 millones de seguidores en Instagram, 8.7 en X y 6.9 en Tik Tok. Es un ferviente creador de contenido a través de twitch y es presidente del Olimpo United en la Kings League.

La popularidad de Chicharito Hernández creció gracias a su formación con Chivas y su aventura en Europa donde visitó las camisetas de clubes de élite como Real Madrid y Manchester United; además de sus registros en la Selección Mexicana donde se posicionó como el máximo anotador en la historia.

Más allá de las canchas, Chicharito Hernández ha sido noticia por sus relaciones amorosas, sus picantes comentarios en entrevistas y algunas publicaciones en redes sociales que han dejado clara su manera de pensar y lo poco que le importa las criticas de los demás.