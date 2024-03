¿Cómo quedó Rayados vs Chivas? Monterrey recibe al equipo de Guadalajara en uno de los duelos más atractivos de la Jornada 13 de la Liga MX.

Chivas llega a este partido con la novedad de que no podrán contar con Chicharito Hernández, quien no hizo el viaje a la Sultana del Norte por una infección estomacal.

Cabe recordar que Chivas tiene que sumar sí o sí en el Gigante de Acero, si no quiere rezagarse más en la tabla general en la que actualmente marcha décimo.

Por su parte, los Rayados de Monterrey querrán ganar en su casa para retomar el liderato en general, pues por ahora lo comparte con el América.

Alineaciones de Rayados vs Chivas

Como se dio a conocer en la semana, Chicharito Hernández no estará disponible para el Rayados vs Chivas por una infección estomacal, así que los chivahermanos se pueden hacer de la idea de que no estará su estrella. Por otro lado, el Tano Ortiz mandará lo mejor que tiene para hundir más a Fernando Gago y compañía. Estas son las alineaciones:

Rayados: Andrada; Moreno, Medina, Guzmán, Arteaga; Rodríguez, Canales, Romo, González, Meza; Berterame.

Chivas: Rangel; Orozco, Briseño, Sepúlveda, Mozo; Guzmán, Beltrán, González; Alvarado, Macías y Cowell.