Antes del silbatazo inicial del México vs. Chile, Guillermo Ochoa recibió un homenaje a la altura de una carrera de más de dos décadas defendiendo la camiseta de la Selección Mexicana, en una noche marcada por la nostalgia y el reconocimiento a uno de los porteros más importantes en la historia del Tricolor.

La Federación Mexicana de Futbol y MexTour prepararon un momento especial en el Memorial Coliseum, donde se proyectó un video con algunos de los episodios más destacados de la trayectoria de Guillermo Ochoa.

Sus grandes atajadas, sus actuaciones en Mundiales y aquellas noches en las que se convirtió en protagonista bajo los tres postes fueron recordadas ante los aficionados.

“Tú siempre lo diste todo”: El mensaje dirigido a Guillermo Ochoa

“Tú siempre lo diste todo”, fue el mensaje que acompañó las imágenes, una frase que resumió la entrega de Guillermo Ochoa durante sus diferentes etapas con la Selección Mexicana.

El homenaje también tuvo respuesta desde las tribunas, pues los aficionados presentes en el estadio se unieron al reconocimiento con un contundente “Thank You, Memo”, dejando claro el cariño que existe hacia el guardameta después de tantos años representando al país.

Guillermo Ochoa recibe homenaje previo al México vs Chile. (Adrian Macias / Adrian Macias)

Como parte del reconocimiento, Guillermo Ochoa recibió una playera de portero de la Selección Mexicana con el número 8, un detalle simbólico para conmemorar su extensa trayectoria con el combinado nacional.

Pebetero olímpico se encendió para homenajear a Guillermo Ochoa

El momento más especial llegó cuando el pebetero olímpico del Memorial Coliseum se encendió para cerrar el homenaje de Guillermo Ochoa.

El gesto conectó la despedida con otra parte importante de la historia de Guillermo Ochoa, quien participó en dos Juegos Olímpicos y fue parte de la Selección Mexicana que conquistó la medalla de bronce en Tokio 2020.