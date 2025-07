El inicio del Apertura 2025 de la Liga MX ya inició para la mayoría de los clubes mexicanos, sin embargo, los Tigres apenas debutarán la próxima semana y Guido Pizarro ya reveló sobre la llegada de Guido Rodríguez.

Además de Guido Rodríguez, Joseph Rosales, del Minnesota United, también sonó para llegar a Tigres para esta temporada, por lo que Guido Pizarro aclaró los rumores.

“Sí, lo de (Joseph) Rosales lo he dicho, es opción creo que estamos buscando una situación donde nos dé otro tipo de variantes contra algunos rivales de turno o rivales directos para competir por el torneo. Lo de Guido lo conozco muy bien, creo que yo no he hablado con él, no sé si será opción pero sí, lo de Rosales es una opción clara y seguramente en los próximos días se tomará la decisión si será él o iremos en búsqueda de otro”, explicó el DT de Tigres, Guido Pizarro.

El nombre de Guido Rodríguez se sumó a la lista de posibles refuerzos para el conjunto felino debido a que la directiva se encuentra fuera del país en busca de fichajes, uno de ellos que pueda reemplazar a Rafael Carioca.

¿Habrá más bajas para Tigres previo a su inicio del Apertura 2025?

Además del nombre de Guido Rodríguez, también se habló de la posible salida de Romulo Swarg y Nicolás Ibáñez, sin embargo, fueron titulares en el partido amistoso contra Morelia, por lo que seguramente no saldrán del equipo, según Guido Pizarro.

“Hoy jugaron los dos (Romulo e Ibañez) para el primer equipo creo que los veo muy bien son dos personas que yo aprecio mucho por su manera de ser, por su manera de entregarse siempre, la verdad, se entrenan siempre muy bien son dos jugadores que cuento obviamente el mercado es largo pero son dos jugadores que hoy jugaron para el primer equipo y seguramente vamos a contar con ellos”, mencionó Guido Pizarro en conferencia de prensa.

Por otro lado, el DT del conjunto regiomontano resaltó la recién llegada de Ángel Correa y la reaparición de André-Pierre Gignac.

“Ángel ha jugado un rato, tenía contacto con sus compañeros, creo que se sintió muy bien, él está muy contento y ojalá que lo podamos ayudar desde el funcionamiento para que él pueda dar su mejor versión… André (Gignac) se va sintiendo muy bien, también está muy suelto así que muy contento porque todos se van encontrando bien al inicio del torneo para tener más alternativas”, finalizó el entrenador de los Tigres.

¿Cuándo inicia el Apertura 2025 para Tigres?

Los Tigres de Guido Pizarro no disputarán la Jornada 1 del Apertura 2025 debido a que su encuentro con Chivas se aplazó para septiembre.

No obstante, el conjunto felino tendrá su primer encuentro ante FC Juárez, en el partido de la Jornada 2 del Apertura 2025 de la Liga MX, el cuál se llevará a cabo el sábado 19 de julio en punto de las 19:00 horas desde el Estadio Universitario.