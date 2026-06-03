La sexta fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 nos lleva al GP de Mónaco 2026. Las actividades en pista se desarrollarán del 5 al 7 de junio con horarios entre las 04:30 y 8 horas. Toda la acción se podrá seguir a través de SKY Sports, Izzi y F1TV.
- Práctica 1 | Viernes 5 de junio | 05:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- Práctica 2 | Viernes 5 de junio | 09:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- Práctica 3 | Sábado 6 de junio | 04:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- Clasificación carrera | Sábado 6 de junio | 08:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- GP de Mónaco 2026 | Domingo 7 de junio | 07:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
GP de Mónaco 2026: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1
El GP de Mónaco 2026 de la Fórmula 1 se realizará del viernes 5 al domingo 7 de junio del 2026. Este fin de semana contará con tres prácticas libres, una clasificación y la carrera principal.
GP de Mónaco 2026: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1
La Fórmula 1 se prepara para el GP de Mónaco 2026, una de las fechas más icónicas del calendario de la temporada.
- Práctica 1 | Viernes 5 de junio | 05:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- Práctica 2 | Viernes 5 de junio | 09:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- Práctica 3 | Sábado 6 de junio | 04:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- Clasificación carrera | Sábado 6 de junio | 08:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- GP de Mónaco 2026 | Domingo 7 de junio | 07:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
GP de Mónaco 2026: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?
El GP de Mónaco 2026, así como el resto de carreras de la actual temporada de la Fórmula 1, se podrá ver a través de SKY Sports, Izzi y F1TV.
- Evento: GP de Mónaco 2026
- Fecha: Domingo 7 de junio de 2026
- Horario: 07:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Circuito De Mónaco
- Transmisión: SKY Sports, Izzi y F1TV