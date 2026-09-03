La Fórmula 1 regresa a la actividad y lo hará con el GP de Italia 2026 que se realizará del 4 al 6 de septiembre con transmisión en SKY Sports, Izzi y F1TV.

Práctica 1 | Viernes 4 de septiembre | 04:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 2 | Viernes 4 de septiembre| 08:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 3 | Sábado 5 de septiembre | 04:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Clasificación Carrera | Sábado 5 de septiembre | 08:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Italia 2026 | Domingo 6 de septiembre| 07:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Ferrari en el GP de Italia 2025 (Antonio Calanni / AP)

GP de Italia 2026: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1

El GP de Italia 2026 de la Fórmula 1 se realizará del viernes 4 de septiembre al domingo 6 de septiembre y el fin de semana contará con: tres prácticas libres, la clasificación y la carrera principal.

GP de Italia 2026: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1

La Fórmula 1 tendrá su siguiente fecha en el GP de Italia 2026, en uno de los circuitos más icónicos del Gran Circo.

El fin de semana será especial sobre todo para Andrea Kimi Antonelli, quien es el piloto de casa, y Ferrari, la escudería más seguida por los fans italianos.

Práctica 1 | Viernes 4 de septiembre | 04:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 2 | Viernes 4 de septiembre| 08:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 3 | Sábado 5 de septiembre | 04:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Clasificación Carrera | Sábado 5 de septiembre | 08:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Italia 2026 | Domingo 6 de septiembre| 07:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Italia 2026: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

La carrera y toda la actividad del GP de Italia 2026 de la Fórmula 1 podrá ser seguido a través de SKY Sports, Izzi y F1TV en México.