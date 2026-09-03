La Fórmula 1 regresa a la actividad y lo hará con el GP de Italia 2026 que se realizará del 4 al 6 de septiembre con transmisión en SKY Sports, Izzi y F1TV.
- Práctica 1 | Viernes 4 de septiembre | 04:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- Práctica 2 | Viernes 4 de septiembre| 08:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- Práctica 3 | Sábado 5 de septiembre | 04:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- Clasificación Carrera | Sábado 5 de septiembre | 08:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- GP de Italia 2026 | Domingo 6 de septiembre| 07:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
GP de Italia 2026: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1
El GP de Italia 2026 de la Fórmula 1 se realizará del viernes 4 de septiembre al domingo 6 de septiembre y el fin de semana contará con: tres prácticas libres, la clasificación y la carrera principal.
GP de Italia 2026: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1
La Fórmula 1 tendrá su siguiente fecha en el GP de Italia 2026, en uno de los circuitos más icónicos del Gran Circo.
El fin de semana será especial sobre todo para Andrea Kimi Antonelli, quien es el piloto de casa, y Ferrari, la escudería más seguida por los fans italianos.
- Práctica 1 | Viernes 4 de septiembre | 04:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- Práctica 2 | Viernes 4 de septiembre| 08:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- Práctica 3 | Sábado 5 de septiembre | 04:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- Clasificación Carrera | Sábado 5 de septiembre | 08:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- GP de Italia 2026 | Domingo 6 de septiembre| 07:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
GP de Italia 2026: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?
La carrera y toda la actividad del GP de Italia 2026 de la Fórmula 1 podrá ser seguido a través de SKY Sports, Izzi y F1TV en México.
- Evento: GP de Italia 2026
- Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
- Horario: 07:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Autódromo Nacional de Monza
- Transmisión: SKY Sports, Izzi y F1TV