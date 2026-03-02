La temporada de la Fórmula 1 inicia con el GP de Australia 2026. Las actividades serán entre las 19 y 22 horas y transmiten SKY Sports y F1TV, en el regreso de Checo Pérez.

Práctica 1 | Jueves 5 de marzo | 19:30 horas

Práctica 2 | Jueves 5 de marzo | 23 horas

Práctica 3 | Viernes 6 de marzo | 19:30 horas

Clasificación carrera | Viernes 6 de marzo | 23 horas

Carrera GP de Australia 2026 | Sábado 7 de marzo | 22 horas

GP de Australia 2026 (@F1)

GP de Australia 2026: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1

La Fórmula 1 en su temporada con el GP de Australia 2026, cuyas actividades inician el jueves 5 de marzo y culminan el sábado 7 de marzo.

GP de Australia 2026: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1

El GP de Australia 2026 de la Fórmula 1 tendrá tres prácticas libres, continuará con la clasificación y cerrará con la carrera principal.

A continuación te compartimos los horarios de actividades del GP de Australia 2026:

Práctica 1 | Jueves 5 de marzo | 19:30 horas

Práctica 2 | Jueves 5 de marzo | 23 horas

Práctica 3 | Viernes 6 de marzo | 19:30 horas

Clasificación carrera | Viernes 6 de marzo | 23 horas

Carrera GP de Australia 2026 | Sábado 7 de marzo | 22 horas

GP de Australia 2026: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

La transmisión del GP de Australia 2026 será a través de la cadena SKY Sports, además, las actividades pueden seguirse en el servicio de streaming (F1TV).

Evento: GP de Australia 2026

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

Horario: 22 horas, tiempo del centro de México

Sede: Circuito de Albert Park

Transmisión: SKY Sports y F1TV

Checo Pérez, piloto de la Fórmula 1 (Altaf Qadri / AP)

El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

Checo Pérez regresará a la Fórmula 1 en 2026 tras un año sabático, luego de su salida de Red Bull al final de 2024.

Luego de llegar a un acuerdo por dos años con Cadillac, Checo Pérez regresará a la Fórmula 1 generando todo un revuelo en la máxima categoría del automovilismo.

Para Cadillac y General Motors, el fichaje tiene un valor tangible: México representa uno de sus mercados más importantes en Norteamérica y la base de fans de Checo asegura grandes ventas y patrocinios.