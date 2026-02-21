La cuenta regresiva para el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 sigue su marcha. El piloto mexicano alista su reaparición en el GP de Australia, programado para correrse el sábado 7 de marzo de 2026.

A través de las plataformas de SKY Sports y F1 TV, se podrá ver de nueva cuenta a Checo Pérez a bordo de un auto de la Fórmula 1 en punto de las 22:00 horas, tiempo del centro de México.

Evento: GP de Australia

Sede: Circuito de Albert Park

Fecha: Sábado 7 de marzo del 2026

Horario: 22:00 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Sky Sports y F1 TV

Checo Pérez en su primer día de test con Cadillac (Captura de pantalla)

Día para ver a Checo Pérez de vuelta en una carrera de la Fórmula 1

El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará también la primera aparición de Checo Pérez con la escudería Cadillac en la parrilla. La cita es el sábado 7 de marzo en el GP de Australia.

El calendario arranca en Australia, en el Circuito de Albert Park y la carrera se disputará el sábado 7 de marzo.

Cadillac revela el auto que usará Checo Pérez en su regreso a la Fórmula 1 (X: @Cadillac_F1)

Canal para ver a Checo Pérez de vuelta en una carrera de la Fórmula 1

Las plataformas SKY Sports y FI TV transmitirán el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 en 2026.

Checo Pérez se dice listo tras cerrar la pretemporada de Fórmula 1 (Altaf Qadri / AP)

El esperado regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

Checo Pérez regresará a la Fórmula 1 en 2026 tras un año sabático, luego de su salida de Red Bull al final de 2024.

Luego de llegar a un acuerdo por dos años con Cadillac, Checo Pérez regresará a la Fórmula 1 generando todo un revuelo en la máxima categoría del automovilismo.

Para Cadillac y General Motors, el fichaje tiene un valor tangible: México representa uno de sus mercados más importantes en Norteamérica y la base de fans de Checo asegura grandes ventas y patrocinios.