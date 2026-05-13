El Festival Gol de Oro, organizado rumbo al Mundial 2026, canceló todas sus fechas programadas en el Pabellón del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

La cartelera desapareció de Ticketmaster días antes del arranque previsto, afectando presentaciones musicales donde participarían artistas como Ximena Sariñana, DLD, Kinky y Digitalism durante junio.

Hasta ahora, los organizadores no han explicado oficialmente los motivos de la cancelación, aunque usuarios en redes sociales relacionan la decisión con una posible baja venta.

Festival Gol de Oro suspende conciertos previos al Mundial 2026

El proyecto Gol de Oro buscaba combinar música y futbol mediante enfrentamientos musicales entre bandas nacionales e internacionales, retomando el ambiente competitivo característico del Mundial 2026.

Las presentaciones estaban previstas del 2 al 9 de junio de 2026, contemplando ocho jornadas consecutivas con artistas alternativos, electrónicos, urbanos y latinoamericanos en cartel.

Gol de Oro: cartel, fechas y boletos del festival rumbo al Mundial 2026 (OCESA)

Entre los encuentros anunciados destacaban DLD vs Dorian, además de Kinky vs Digitalism, formatos diseñados para representar rivalidades musicales inspiradas en competencias deportivas internacionales contemporáneas.

También formarían parte del festival agrupaciones como:

Aterciopelados

Los Pericos

Clubz

Systema Solar

La Tremenda Korte

Sonido La Changa

La cancelación afecta una de las propuestas culturales relacionadas con el Mundial 2026, torneo donde México compartirá organización con Estados Unidos y Canadá durante el próximo verano.

Gol de Oro cancelado (Ticketmaster)

Clientes que adquirieron boletos digitales recibirán reembolsos automáticos conforme a los tiempos establecidos por instituciones bancarias y procesos internos aplicados actualmente por Ticketmaster en México.

Para entradas físicas, los asistentes deberán acudir directamente a centros autorizados mientras permanece pendiente un posicionamiento oficial sobre las causas definitivas de la cancelación del festival.