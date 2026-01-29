FOX será la nueva casa en México de la Professional Fighters League (PFL), luego del anuncio hecho por la cadena, que incluirá 24 evenetos en vivo dentro de su programación.

Se trata de un acuerdo multianual de derechos de medios con FSM Rights LLC, una división de Fox Corporation.

FOX transmitirá 24 eventos en vivo y programación de PFL en México a partir de 2026.

Los eventos de PFL en la programación de FOX

FOX se convertirá en el hogar regional exclusivo del producto de MMA de clase mundial de la PFL, ofreciendo una programación de eventos deportivos en vivo.

Además, habrán contenidos complementarios a través de Canal FOX, Fox on Tubi y Fox One.

Como parte del acuerdo, los suscriptores de FOX en México podrán disfrutar de los 16 eventos globales de PFL en vivo durante 2026.

FOX anuncia la llegada de la PFL a su programación (especial)

¿Cuál será el primer evento de PFL en FOX?

FOX arrancará las transmisiones de la PFL con el evento “Road to Dubai”, el 7 de febrero, seguido por Madrid en marzo.

El calendario de la PFL continuará luego su calendario en Estados Unidos con eventos en Pittsburgh, Pennsylvania y Chicago.

La alianza FOX con PFL incluye una sólida programación adicional de la empresa de MMA, como ceremonias de pesaje, especiales de la semana del evento y contenidos centrados en los atletas.

Por si fuera poco, FOX tendrá acceso a la extensa biblioteca de archivos de PFL, permitiendo a los fans revivir combates clásicos y temporadas pasadas.

¿Qué es la Professional Fighters League (PFL)?

La Professional Fighters League La Professional Fighters League (PFL) es una organización global de artes marciales mixtas y una de las propiedades de deportes de combate líderes en el mundo.

PFL produce eventos de MMA en vivo y de primer nivel transmitidos y difundidos a fans en más de 170 países.