El pasado fin de semana, los New York Yankees y Boston Red Sox, protagonizaron una edición más de la gran rivalidad en Grandes Ligas.

Lamentablemente, la transmisión en Fox Sports robó algo de protagonismo a los duelos entre la novena de New York y Bosto, en el Yankee Stadium.

Durante la transmisión, Fox Sports usó un gráfico para las pausas comerciales en el que aparecían ambos escudos, en el Monumento Nacional y Museo al 11-S.

Los escudos de Yankees y Red Sox se mostraban en las piscinas que conforman el memorial a las víctimas por los atentados a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001.

Baba Vanga acertó con el ataque a las Torres Gemelas

Fans criticaron en redes sociales la imagen en el Yankees vs Red Sox

Los usuarios en las redes sociales consideraron de mal gusto que la cadena televisiva hiciera esta cortinilla, indicando la pausa comercial en los duelos entre New York y Red Sox en el Yankee Stadium.

“Durante la transmisión de esta noche, usamos un criterio pobre en el uso de un gráfico. Nos disculpamos sinceramente y lamentamos la decisión”, dijo Fox Sports a The Daily Beast.

“Sobreponer logotipos de la MLB sobre las piscinas del 9/11 Memorial para una toma de impacto, es una gran irresponsabilidad”, criticó un usuario.

“Esto es de muy mal gusto, Fox Sports. Usar el fondo de las dos piscinas conmemorativas del 11 de septiembre en este gráfico”, acusa otro fan mediante Twitter.

Las guerras persisten, los grupos de poder se consolidan, los grandes negocios también. (Internet)

Yankees se lleva la serie ante Red Sox

Yankees, el equipo con mejor récord en Grandes Ligas (64-28), se llevó la serie ante su acérrimo rival.

New York ganó dos de los tres duelos por paliza. Después de caer en el primero con pizarra de 5-4, Yankees ganó 1-14 y 2-13 los siguientes compromisos .

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