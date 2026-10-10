La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció este viernes 9 de octubre el nombramiento de Enrique Nieto Junco como nuevo vicepresidente de Selecciones Nacionales, una decisión que forma parte de la reestructuración de su organigrama y que busca fortalecer la operación de los representativos mexicanos en todas sus categorías.

El directivo asumirá responsabilidades en las áreas deportiva, administrativa, operativa y de competencias, además de encabezar la unidad de negocio de las Selecciones Nacionales.

¿Cuáles serán las funciones de Enrique Nieto Junco como vicepresidente?

Con este movimiento, la Federación Mexicana de Futbol pretende mejorar la coordinación interna y establecer procesos de trabajo más uniformes entre los equipos nacionales varoniles y femeniles.

Entre los principales objetivos de la nueva vicepresidencia se encuentra la homologación de servicios, procesos y programas de apoyo para todas las categorías.

FMF anuncia a Enrique Nieto Junco como nuevo vicepresidente de Selecciones Nacionales. (FMF)

También se buscará fortalecer el análisis de datos, mejorar la coordinación con los clubes y dar un seguimiento más puntual al desarrollo de los futbolistas mexicanos.

Enrique Nieto Junco mantendrá su cargo como secretario general

Además de asumir la vicepresidencia, Enrique Nieto Junco mantendrá su cargo como secretario general adjunto, desde el cual continuará atendiendo las relaciones institucionales con organismos como la FIFA, la Concacaf y otras entidades del futbol internacional.

En la nueva estructura, Enrique Nieto Junco reportará directamente a Mikel Arriola e Ivar Sisniega, quienes forman parte de la dirección ejecutiva de la Federación Mexicana de Futbol.