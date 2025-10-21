En las Semifinales de Ida de la Copa Libertadores se enfrentarán Flamengo y Racing; te compartimos a qué hora y como ver el partido este miércoles 22 de octubre.

Flamengo buscará sacar provecho de su condición de local a costa de un Racing que ha mostrado empaque en los torneos internacionales recientemente y desean colocarse en la Final de la Copa Libertadores.

Flamengo vs Racing: A qué hora ver la Semifinal de Ida de la Copa Libertadores

A las 18:30 horas, tiempo del centro de México, arranca el partido Flamengo vs Racing, en la Semifinal de Ida de la Copa Libertadores.

Flamengo vs Racing: ¿Cómo ver la Semifinal de Ida?

El partido Flamengo vs Racing, en la Semifinal de Ida de Copa Libertadores, será transmitido por la señal de ESPN 2 y Disney+ Premium.

Partido: Flamengo vs Racing

Fecha: Miércoles 22 de octubre de 2025

Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Maracaná

Transmisión: ESPN 2 y Disney Premium

¿Cómo llegan Flamengo y Racing a la Semifinal de Ida de la Copa Libertadores?

Flamengo llega a la Semifinal de Ida de la Copa Libertadores en contra de Racing luego de haber eliminado a Estudiantes de La Plata en una peleada serie de Cuartos de Final en la que tuvieron que llegar hasta la instancia de penaltis para definir el pase a la siguiente ronda.

Por su parte, Racing se ganó el derecho de enfrentar a Flamengo en la Semifinal de Ida de la Copa Libertadores tras eliminar a Vélez Sarsfield en una serie donde demostró superioridad en los dos partidos.

Datos a seguir en el partido Flamengo vs Racing de la Semifinal de Ida de la Copa Libertadores

Flamengo es uno de los dos equipos brasileños con vida en la ronda Semifinal de la Copa Libertadores; el otro es Palmeiras, que enfrentará a la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

28 años tuvieron que pasar para que Racing llegara a una Semifinal de Copa Libertadores. La última vez había sido en la edición de 1997, cuando se enfrentó a Sporting Cristal en una serie en donde los peruanos se impusieron.

Racing nunca superó la ronda de Semifinales de una Copa Libertadores en formato de eliminación directa y tratarán de que su primera vez sea contra Flamengo.