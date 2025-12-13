La Final de la Liga MX enfrenta en el partido de vuelta a Toluca vs Tigres el domingo 14 de diciembre. Conoce cuáles son los criterios de desempate para definir al campeón del futbol mexicano.

Tigres tomó ventaja en el partido de ida de la Final de la Liga MX, con marcador de 1-0 sobre Toluca, pero no será sencillo para los felinos salir como campeones del Nemesio Diez.

Final Liga MX 2025: Criterios de desempate para definir al campeón del futbol mexicano

En la Final de la Liga MX el empate global en el marcador no define a un equipo ganador, como ocurre en las fases previas de la Liguilla, en las que el club con mejor posición en la tabla avanzan.

Así que, de terminar con empate global la Final de la Liga MX tras los 90 minutos de tiempo regular, los equipos tendrán que jugar tiempos extras.

En caso de que la igualada en el marcador global se mantenga, Toluca vs Tigres lanzarán tiros penaltis para definir al campeón de la Liga MX.

En conclusión, el nuevo campeón de la Liga MX, será el que sea capaz de anotar más goles que su rival en los dos partidos de la Final del Apertura 2025-

¿Qué necesitan Toluca y Tigres para ganar el título de la Liga MX en la Final de vuelta?

Después de enfrentarse en el partido de ida de la Final de la Liga MX, te compartimos qué necesitan Toluca y Tigres para coronarse como el equipo campeón del Apertura 2025.

Toluca tiene que ganar al menos por un gol para obligar a los tiempos extras y necesita ganar por dos tantos para llevarse el campeonato. Tigres por su parte, le basta con un empate y cualquier victoria.

Final de la Liga MX 2025: Hora y canal para ver el partido de vuelta entre Toluca y Tigres

A partir de las 19 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido de vuelta de la Final de la Liga MX, Toluca vs Tigres.

Las plataformas FOX One, ViX Premium, Tubi, TUDN y las señales de los canales 5 y 7 transmitirán el partido Toluca vs Tigres.

Partido: Toluca vs Tigres

Fase: Gran Final de la Liga MX

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: Canales 5, 7, ViX Premium, FOX One, Tubi y TUDN



