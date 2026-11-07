El Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA terminó en su fase regular y fueron publicadas las fechas y horarios de los cuartos de final de la Liguilla.
- Rayadas vs Pachuca | Ida, 11 de noviembre; 21 hrs | Vuelta, 15 de noviembre, 19 hrs
- América vs Toluca | Ida, 11 de noviembre; 19 hrs | Vuelta, 15 de noviembre, 21:10 hrs
- Tigres vs Pumas | Ida, 10 de noviembre; 19 hrs | Vuelta, 14 de noviembre, 17 hrs
- Chivas vs FC Juárez | Ida, 10 de noviembre; 21 hrs | Vuelta, 14 de noviembre, 21 hrs
Días y horarios de los partidos de ida de cuartos de final del Apertura 2026
Los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga Femenil se jugarán los días 10 y 11 de noviembre, en el siguiente orden.
- Pumas vs Tigres | Ida, 10 de noviembre; 19 hrs
- FC Juárez vs Chivas | Ida, 10 de noviembre; 21 hrs
- América vs Toluca | Ida, 11 de noviembre; 19 hrs
- FC Juárez vs Chivas | Ida, 11 de noviembre; 21 hrs
Días y horarios de los partidos de vuelta de cuartos de final del Apertura 2026
Los partidos de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil, se llevarán los días 14 y 15 de noviembre en el siguiente orden.
- Tigres vs Pumas | Vuelta, 14 de noviembre, 17 hrs
- Chivas vs FC Juárez | Vuelta, 14 de noviembre, 21 hrs
- Rayadas vs Pachuca | Vuelta, 15 de noviembre, 19 hrs
- Toluca vs América | Vuelta, 15 de noviembre, 21:10 hrs