Pumas vs Tigres chocan en la ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA. Martes 10 de noviembre a las 19 horas, por ViX y Youtube.

Partido: Pumas vs Tigres

Fase: Cuartos de final

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Martes 10 de noviembre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX y Youtube

Pumas vs Tigres: ¿Cuándo ver el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA?

El martes 10 de noviembre de 2026 continúa la ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA con el partido Pumas vs Tigres.

Pumas vs Tigres: Horario del partido de la ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido Pumas vs Tigres de la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Pumas vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA?

El partido Pumas vs Tigres podrá verse a través de las señales de ViX y Youtube.