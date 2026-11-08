El América Femenil, el mejor equipo del Apertura 2026, tendrá que cerrar la serie de cuartos de final en la cancha del Toluca, escuadra a la que recibirá en el juego de ida en el Estadio Banorte, el miércoles 11 de noviembre.

A través de un comunicado, el Club América informó que será necesario invertir el orden de las localías para los cuartos de final de la Liguilla de la Liga Femenil, entre las Águilas y el Toluca.

América Femenil jugará primero el partido de ida como local en el Estadio Banorte. Y, el encuentro de vuelta como visitante en Toluca" Club América

Comunicado del América Femenil (@AmericaFemenil)

¿Por qué recibirá el América Femenil al Toluca en la ida de los cuartos de final?

Aunque el reglamento le permite al América Femenil jugar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil ante Toluca en el Estadio Banorte, situaciones fuera del alcance de la directiva azulcrema la obligan a jugar primero como locales.

La decisión responde a que el Estadio Banorte no estará disponible el fin de semana para que juegue el América Femenil, debido a compromisos entre el Estadio y la NFL, antes de que la Liga Femenil publicara su calendario para el Apertura 2026.

El Club América agradece la apertura y la disposición mostrada por la Liga Femenil y por el Club Toluca para poder hacer posibles los ajustes correspondientes en el calendario" Club América

América vs Toluca en cuartos de final de la Liga Femenil (@AmericaFemenil)

América vs Toluca Femenil: anuncian precios especiales para la ida de cuartos de final

El Club América informará a través de sus redes sociales acerca de una oferta de precios para invitar y agradecer a su afición al Estadio Banorte contra Toluca.

América recibirá a Toluca en el juego de ida el miércoles 11 del noviembre en punto de las 19 horas, cuatro días después definirá la serie en la cancha del Toluca Femenil.