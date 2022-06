Un nuevo tema de adeudos a jugadores en la Liga MX. Ahora es el FC Juárez el equipo que debería hasta cuatro meses de sueldo a varios de sus jugadores.

De acuerdo a información de Karina Herrera, reportera de TUDN, el FC Juárez tiene adeudos con varios jugadores, a los que les deben de dos a cuatro meses de sueldo .

Incluso señaló hay jugadores a los que liquidaron pero no les han pagado, además de que ningún directivo les contesta el teléfono.

“A algunos les deben 2 meses y a otros hasta 4, según me cuentan, a estos jugadores no les contestan el teléfono ningún directivo del club”, informó.

“En Bravos de Juárez hay adeudos con varios jugadores, a algunos les deben 2 meses y a otros hasta 4, según me cuentan, a estos jugadores no les contestan el teléfono ningún directivo del club. Hay varios a los que les dieron las gracias y aún no les pagan!”

Karina Herrera. Reportera de TUDN