San Luis vs FC Juárez chocan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 en el Estadio Libertad Financiera. Conoce las posibles alineaciones del partido.

San Luis vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

San Luis 2-1 FC Juárez es el pronóstico en el partido de la Jornada 16 de de la Liga MX.

Pronóstico: San Luis 2-1 FC Juárez.

San Luis vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido San Luis vs FC Juárez, en la Jornada 16 de Liga MX en su Apertura 2026.

San Luis

Portero: Gibrán Lajud

Defensas: Robson Bambu, Eduardo Águila y Aldo Cruz

Mediocampistas: Benjamín Galdames, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge y Román Torres Acosta

Delanteros: Anderson Duarte, David Rodríguez y Rafael Llorente

FC Juárez

Portero: Sebastián Jurado

Defensas: Francisco Nevarez, Jesús Murillo, José Juan García Manríquez y Alejandro Mayorga

Mediocampistas: Denzell García, Monchu, José Luis Rodríguez Francis y Jairo Torres

Delanteros: Ettson Ayón y Madson de Souza Silva

San Luis vs FC Juárez: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

San Luis vs FC Juárez se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 6 de noviembre a las 19 horas por ESPN y Disney+.