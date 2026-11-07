San Luis vs FC Juárez chocan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 en el Estadio Libertad Financiera. Conoce las posibles alineaciones del partido.
San Luis vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
San Luis 2-1 FC Juárez es el pronóstico en el partido de la Jornada 16 de de la Liga MX.
Pronóstico: San Luis 2-1 FC Juárez.
San Luis vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido San Luis vs FC Juárez, en la Jornada 16 de Liga MX en su Apertura 2026.
San Luis
- Portero: Gibrán Lajud
- Defensas: Robson Bambu, Eduardo Águila y Aldo Cruz
- Mediocampistas: Benjamín Galdames, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge y Román Torres Acosta
- Delanteros: Anderson Duarte, David Rodríguez y Rafael Llorente
FC Juárez
- Portero: Sebastián Jurado
- Defensas: Francisco Nevarez, Jesús Murillo, José Juan García Manríquez y Alejandro Mayorga
- Mediocampistas: Denzell García, Monchu, José Luis Rodríguez Francis y Jairo Torres
- Delanteros: Ettson Ayón y Madson de Souza Silva
San Luis vs FC Juárez: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
San Luis vs FC Juárez se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 6 de noviembre a las 19 horas por ESPN y Disney+.
- Partido: San Luis vs FC Juárez
- Fase: Jornada 16 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ESPN y Disney+