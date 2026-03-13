FC Barcelona vs Sevilla: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de LaLiga.

FC Barcelona vs Sevilla juegan el domingo 15 de marzo en la Jornada 28 de LaLiga. Pronóstico 5-0 en la cancha del Estadio Spotify Camp Nou. Conoce las posibles alineaciones del partido.
FC Barcelona vs Sevilla: Pronóstico del partido de LaLiga
El pronóstico del partido FC Barcelona vs Sevilla es victoria para los merengues por marcador 5-0 en la Jornada 28 de la LaLiga.
- Pronóstico: FC Barcelona 5-0 Sevilla
FC Barcelona vs Sevilla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 28 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Sevilla, que se jugará en la Jornada 28 de LaLiga.
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Cancelo, Araujo, Cubarsí y Martín
- Mediocampistas: Pedri, Fermín y Bernal
- Delanteros: Lewandowski, Yamal y Raphinha
Sevilla
- Portero: Vlachodimos
- Defensas: Azpilicueta, Salas, Nianzou y Oso
- Mediocampistas: Gudelj, Juanlu, Agoumé y Sow
- Delanteros: Adams y Sánchez
FC Barcelona vs Sevilla: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 28 de LaLiga
FC Barcelona vs Sevilla se enfrentarán en la Jornada 28 de LaLiga. La cita es el domingo 15 de marzo a las 9:15 horas por Sky Sports.
- Partido: FC Barcelona vs Sevilla
- Fase: Jornada 28
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026
- Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Spotify Camp Nou
- Transmisión: Sky Sports
¿Cómo llegan FC Barcelona y Sevilla a la Jornada 28 de LaLiga?
Con 67 puntos, FC Barcelona se mantiene como líder de la tabla general de LaLiga, a cuatro unidades de distancia respecto al Real Madrid.
- En la Jornada 27, FC Barcelona venció 1-0 al Athletic en calidad de visitante para afianzarse en la cima de la competencia.
- En partido de la Champions League, empató 1-1 con el Newcastle.
El Sevilla, rival del FC Barcelona en la Jornada 28 no marcha muy bien en el torneo.
- Con 31 puntos se mantiene en el lugar 14 de LaLiga, por lo que el riesgo de descenso se mantiene latente.