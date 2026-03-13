FC Barcelona vs Sevilla juegan el domingo 15 de marzo en la Jornada 28 de LaLiga. Pronóstico 5-0 en la cancha del Estadio Spotify Camp Nou. Conoce las posibles alineaciones del partido.

FC Barcelona vs Sevilla: Pronóstico del partido de LaLiga

El pronóstico del partido FC Barcelona vs Sevilla es victoria para los merengues por marcador 5-0 en la Jornada 28 de la LaLiga.

Pronóstico: FC Barcelona 5-0 Sevilla

FC Barcelona vs Sevilla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 28 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Sevilla, que se jugará en la Jornada 28 de LaLiga.

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Cancelo, Araujo, Cubarsí y Martín

Mediocampistas: Pedri, Fermín y Bernal

Delanteros: Lewandowski, Yamal y Raphinha

Sevilla

Portero: Vlachodimos

Defensas: Azpilicueta, Salas, Nianzou y Oso

Mediocampistas: Gudelj, Juanlu, Agoumé y Sow

Delanteros: Adams y Sánchez

FC Barcelona vs Sevilla: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 28 de LaLiga

FC Barcelona vs Sevilla se enfrentarán en la Jornada 28 de LaLiga. La cita es el domingo 15 de marzo a las 9:15 horas por Sky Sports.

Partido: FC Barcelona vs Sevilla

Fase: Jornada 28

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026

Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Spotify Camp Nou

Transmisión: Sky Sports

FC Barcelona vs Sevilla: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de LaLiga. (Jose Breton / AP)

¿Cómo llegan FC Barcelona y Sevilla a la Jornada 28 de LaLiga?

Con 67 puntos, FC Barcelona se mantiene como líder de la tabla general de LaLiga, a cuatro unidades de distancia respecto al Real Madrid.

En la Jornada 27, FC Barcelona venció 1-0 al Athletic en calidad de visitante para afianzarse en la cima de la competencia.

venció 1-0 al Athletic en calidad de visitante para afianzarse en la cima de la competencia. En partido de la Champions League, empató 1-1 con el Newcastle.

El Sevilla, rival del FC Barcelona en la Jornada 28 no marcha muy bien en el torneo.