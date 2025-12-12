FC Barcelona vs Osasuna se enfrentan partido de la Jornada 16 de LaLiga. Conoce pronóstico y las posibles alineaciones del partido del sábado 13 de diciembre.

FC Barcelona vs Osasuna: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de LaLiga

La gran diferencia de puntos entre el FC Barcelona y Osasuna hacen favorito al equipo culé en la Jornada 16 de LaLiga.

El pronóstico es triunfo de 4-1 a favor del FC Barcelona sobre Osasuna, con el que el equipo culé se afianzará en la cima de LaLiga.

FC Barcelona vs Osasuna: Posibles alienaciones del partido de la Jornada 16 de LaLiga

Las posibles alineaciones del FC Barcelona y Osasuna, en el partido de la Jornada 16 de LaLiga son las siguientes.

Posible alineación FC Barcelona

Portero: Joan Garcia

Defensas: Koundé, Cubarsí, Gerard Martín y Balde

Mediocampiestas: Pedri, Frenkie y Fermín

Delanteros: Lamine Yamal, Ferran y Raphinha

Posible alineación Osasuna:

Portero: Herrera

Defensas: Arguibide, Boyomo, Catena y Bretones

Mediocampistas: Moncayola, Torró y Aimar Oroz

Delantero: Víctor Múñoz, Budimir y Rubén García

FC Barcelona vs Osasuna: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 16 de LaLiga?

El sábado 13 de diciembre de 2025 continúa la Jornada 16 de LaLiga, y el FC Barcelona busca su triunfo 14 en la competencia cuando reciba al Osasuna.

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Osasuna.

Partido: FC Barcelona vs Osasuna

Fase; Jornada 16 de LaLiga

Fecha: Sábado 13 de diciembre de 2025

Horario: 11:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Spotify Camp Nou

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan el FC Barcelona y Osasuna al partido de la Jornada 16 de LaLiga?

El FC Barcelona derrotó 5-3 al Betis en la Jornada 15 de LaLiga para seguir en la cima por arriba del Real Madrid y Villarreal.

Con 40 puntos, el FC Barcelona se mantiene en el primer lugar de LaLiga, así que busca poner más distancia respecto a sus perseguidores.

El Osasuna, rival del FC Barcelona en el partido de la Jornada 16 de LaLiga, llega al juego luego de ganar 2-0 a Levante.

Osasuna suma 15 puntos en el lugar 15 de LaLiga, por lo que sumar ante el FC Barcelona sería muy importante, ya que el equipo de Pamplona está muy cerca de la zona de descenso.