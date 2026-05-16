FC Barcelona vs Betis juegan el domingo 17 de mayo de 2026 en la Jornada 37 de LaLiga. Nuestro pronóstico es 2-1 a favor de los culés. Conoce las posibles alineaciones del partido.
FC Barcelona vs Betis: Pronóstico del partido de LaLiga
El pronóstico del FC Barcelona vs Betis es victoria para los culés por marcador 2-1 en la Jornada 37 de la LaLiga.
Pronóstico: FC Barcelona 2-1 Betis
FC Barcelona vs Betis: Posibles alineaciones del partido de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Betis, que se jugará en la Jornada 37 de LaLiga.
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Joao Cancelo, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Eric García, Alejando Balde
- Mediocampistas: Pedri, Gavi, Fermín López
- Delanteros: Ferran Torres, Robert Lewandowski
Betis
- Portero: Valles
- Defensas: Bellerín, Llorente, Gómez y Firpo
- Mediocampistas: Amrabat, Fornals, Antony y Lo Celso
- Delanteros: Ez Abde y Cucho
FC Barcelona vs Betis: Fecha y hora para ver el partido de la Jornada 37 de LaLiga
FC Barcelona vs Betis se enfrentarán el domingo 17 de mayo a las 13:15 horas por Sky Sports.
- Partido: FC Barcelona vs Betis
- Fase: Jornada 37
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 17 de mayo de 2026
- Horario: 13:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Spotify Camp Nou
- Transmisión: Sky Sports
¿Cómo llegan FC Barcelona y Betis a la Jornada 37 de LaLiga?
Con 91 puntos, el FC Barcelona logró el título de LaLiga en el Clásico ante el Real Madrid.
Tras perder en la cancha de Alavés este miércoles 13 de mayo, el FC Barcelona ya no podrá llegar a la cifra de 100 puntos en la competencia.
El Betis ya amarró el quinto lugar general y jugará la Champions League 2027.