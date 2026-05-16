FC Barcelona vs Betis juegan el domingo 17 de mayo de 2026 en la Jornada 37 de LaLiga. Nuestro pronóstico es 2-1 a favor de los culés. Conoce las posibles alineaciones del partido.

FC Barcelona vs Betis: Pronóstico del partido de LaLiga

El pronóstico del FC Barcelona vs Betis es victoria para los culés por marcador 2-1 en la Jornada 37 de la LaLiga.

Pronóstico: FC Barcelona 2-1 Betis

FC Barcelona vs Betis: Posibles alineaciones del partido de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Betis, que se jugará en la Jornada 37 de LaLiga.

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Joao Cancelo, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Eric García, Alejando Balde

Mediocampistas: Pedri, Gavi, Fermín López

Delanteros: Ferran Torres, Robert Lewandowski

FC Barcelona ya es campeón de LaLiga (Miguel Oses / AP)

Betis

Portero: Valles

Defensas: Bellerín, Llorente, Gómez y Firpo

Mediocampistas: Amrabat, Fornals, Antony y Lo Celso

Delanteros: Ez Abde y Cucho

FC Barcelona vs Betis: Fecha y hora para ver el partido de la Jornada 37 de LaLiga

FC Barcelona vs Betis se enfrentarán el domingo 17 de mayo a las 13:15 horas por Sky Sports.

Partido: FC Barcelona vs Betis

Fase: Jornada 37

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 17 de mayo de 2026

Horario: 13:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Spotify Camp Nou

Transmisión: Sky Sports

¿Cómo llegan FC Barcelona y Betis a la Jornada 37 de LaLiga?

Con 91 puntos, el FC Barcelona logró el título de LaLiga en el Clásico ante el Real Madrid.

Tras perder en la cancha de Alavés este miércoles 13 de mayo, el FC Barcelona ya no podrá llegar a la cifra de 100 puntos en la competencia.

El Betis ya amarró el quinto lugar general y jugará la Champions League 2027.