FC Barcelona vs Betis se enfrentarán en la Jornada 37 de LaLiga. La cita es el domingo 17 de mayo a las 13:15 horas por Sky Sports.

Partido: FC Barcelona vs Betis

Fase: Jornada 37

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 17 de mayo de 2026

Horario: 13:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Spotify Camp Nou

Transmisión: Sky Sports

El FC Barcelona sigue el festejo por el título de LaLiga (Joan Monfort / AP)

FC Barcelona vs Betis: Día para ver la Jornada 37 de LaLiga

FC Barcelona vs Betis se medirán el domingo 17 de mayo como parte de la Jornada 36 LaLiga.

FC Barcelona vs Betis: Hora para ver la Jornada 37 de LaLiga

A partir de las 13:15 horas, Sky Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Betis.

Partido: FC Barcelona vs Betis

Fase: Jornada 37

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 17 de mayo de 2026

Horario: 13:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Spotify Camp Nou

Transmisión: Sky Sports

¿Cómo llegan FC Barcelona y Betis a la Jornada 37 de LaLiga?

Con 91 puntos, el FC Barcelona logró el título de LaLiga en el Clásico ante el Real Madrid, así que el partido ante Betis es de trámite.

Tras perder en la cancha de Alavés este miércoles 13 de mayo, el FC Barcelona ya no podrá llegar a la cifra de 100 puntos en la competencia.

El Betis, por su parte, amarró el quinto lugar general y con ello, jugará la Champions League 2027.