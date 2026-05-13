La Jornada 36 de LaLiga enfrenta al Real Madrid vs Real Oviedo este jueves 14 de mayo a partir de las 13:30 horas. Transmite SKY Sports.
- Partido: Real Madrid vs Real Oviedo
- Fecha: Jueves 14 de mayo de 2026
- Fase: Jornada 36
- Torneo: LaLiga
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports
Real Madrid vs Real Oviedo: A qué hora ver el partido de la Jornada 36 de LaLiga
Real Madrid vs Real Oviedo juegan en punto de las 13:30 horas, tiempo del centro de México, el jueves 14 de mayo.
Real Madrid vs Real Oviedo: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 36 de LaLiga?
La plataforma de SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Real Iviedo por la Jornada 36 de LaLiga.
- Partido: Real Madrid vs Real Oviedo
- Fecha: Jueves 14 de mayo de 2026
- Fase: Jornada 36
- Torneo: LaLiga
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 36 de LaLiga?
Real Madrid llega golpeado al partido de la Jornada 36 de LaLiga ante Real Oviedo, luego de perder el título con el FC Barcelona.
Ante el Real Oviedo y en el resto del calendario, los jugadores del Real Madrid se juegan buena parte de su futuro, y muchos de ellos ya estarán pensando en el Mundial 2026.
El Real Oviedo, rival del Real Madrid en la Jornada 36, no tiene mejor futuro, ya que ha descendido de categoría, como último lugar de LaLiga.