El FC Barcelona firmó una contundente victoria de 5-2 sobre el Sevilla en un partido lleno de emociones, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga.

El FC Barcelona, dirigido por el técnico alemán Hansi Flick, mostró contundencia ofensiva y dominio en varios momentos del encuentro para quedarse con tres puntos importantes que reafirmaron su liderato en LaLiga.

¿Cómo fueron los goles del FC Barcelona contra el Sevilla?

Desde los primeros minutos, el FC Barcelona impuso condiciones con posesión de balón, presión alta y constantes llegadas al área rival. Esa superioridad pronto se reflejó en el marcador cuando los catalanes lograron abrir el marcador por la vía penal gracias a Raphinha.

El Sevilla intentó acercarse al empate en contra del FC Barcelona, sin embargo, la respuesta de los blaugranas fue inmediata y al minuto 38 ya lo ganaban 3-0.

Para la segunda mitad, el partido mantuvo un ritmo intenso, pero el FC Barcelona no bajó la intensidad.

Con un ataque dinámico y gran efectividad frente al arco rival, los dirigidos por Flick marcaron dos goles más gracias a Dani Olmo y Joao Cancelo que terminaron por sentenciar el encuentro y dejar el marcador final en un claro 5-2.

FC Barcelona golea al Sevilla y mantiene el liderato en LaLiga. (Joan Monfort / AP)

FC Barcelona no quiere ceder el liderato de LaLiga al Real Madrid

El resultado refuerza el buen momento del FC Barcelona, que continúa sumando puntos importantes en la lucha por mantenerse en el primer lugar de la clasificación. Además, el equipo mostró una ofensiva efectiva y una propuesta de juego agresiva que ha caracterizado esta nueva etapa bajo el mando del técnico alemán.

El FC Barcelona terminó la Jornada 28 de LaLiga con 70 puntos, mientras que el Real Madrid se mantiene en la pelea con 66 puntos logrados.